弘道老人福利基金會以不老夢想125號受顧客好評的提拉米蘇並與知名品牌春池玻璃、在欉紅，共同聯名合作推出「紅粉家人提拉米蘇母親節禮盒」。（馮惠宜攝）

全台蛋源供需失衡，蛋價飆漲下烘焙業對即將到來的母親節蛋糕市場莫不感到憂心；唯弘道老人福利基金會搶先在28日開賣「紅粉家人提拉米蘇母親節禮盒」，基金會副執行長張瑋芩坦言，此次禮盒由基金會中高齡就業長者製作，使用的雞蛋則為陪伴據點長者友善飼養生產，所有收入盈餘將用以推廣「銀髮就業」。

為鼓勵中高齡長輩就業，弘道老人福利基金會2016年起陸續在台中成立「不老夢想125號」、「員林好客廳」、「高雄不老食光烘焙坊」已提供20位不老料理人揮灑舞台，為募資持續支持中高齡就業，該基金會今（28日）舉辦母親節禮盒首賣記者會。

該禮盒以不老夢想125號受顧客好評的提拉米蘇並與知名品牌春池玻璃、在欉紅，共同聯名合作推出。每組禮盒裡有5杯別出心裁用春池玻璃杯裝的提拉米蘇，暖藏了支持環保、在地老農和失智據點長者懷舊治療下友善飼養的母雞蛋等元素，禮盒口味有象徵母親溫柔的「紅心芭樂提拉米蘇」和堅毅的「鐵觀音提拉米蘇」兩種選擇。

值得一提的是此次禮盒中使用的雞蛋來自弘道嘉義失智據點長者友善飼養的，由於全採有機飼料，每顆價格約為15元，每周產量也只有150顆，而一顆蛋約可製作三杯提拉米蘇；也因為蛋源全為自家生產，此次推出提拉米蘇也有限量，約為500盒。

張瑋芩表示，為了提倡友善高齡就業，就業無關乎年齡，推出母親節「紅粉家人提拉米蘇禮盒」，原價1250元，即日起至4月28日止早鳥預購優惠999元。有意訂購可上弘道官網查詢或撥打訂購專線：04-22270125，支持友善中高齡就業。