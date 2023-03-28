據28日發佈的一份研究報告顯示，中國在2008年至2021年間，花費2400億美元援助22個發展中國家，但隨著越來越多國家難以償還用於建設一帶一路基礎設施的貸款，救助貸款金額也在近年來飆升。

德國之聲報導，根據世界銀行、美國哈佛大學甘迺迪政府學院、國際發展研究室AidData與德國智庫「基爾世界經濟研究所」（Kiel Institute for The World Economy）的報告，中國有近80％的救助貸款是在2016年至2021年間發放的，而貸款主要流向阿根廷、蒙古和巴基斯坦等中等收入國家。

報導指，中國已經向發展中國家提供數千億美元的基礎設施建設貸款，但自2016年以來，由於許多項目未能支付預期的財政紅利，貸款逐漸減少。

該研究報告作者之一、世界銀行前首席經濟學家賴恩哈特（Carmen Reinhart）表示：「北京最終是在試圖拯救自家的銀行。這就是中國為什麼涉足高風險的國際救助貸款業務的原因。」

研究顯示，中國向陷入債務困境的國家提供的貸款，佔其海外貸款組合的比例，從2010年不到5％，飆升至2022年的60％。其中以阿根廷所獲得的資金最多，共有1118億美元，其次是巴基斯坦的485億美元，再來則是埃及的156億美元。

透過中國主要放貸機制之一，中國人民銀行（大陸央行）的貨幣互換額度已提供1700億美元的救助融資，其中救助對象包括蘇利南、斯里蘭卡和埃及。研究指出，有些國家可能利用該制度刻意提高其外匯存底數據。

報告表示，中國救助貸款的對象主要是中等收入國家，佔其貸款的五分之四，這已對中國銀行資產負債表構成風險，另一方面，低收入國家則獲得中國寬限期及延展期。

中國正與尚比亞、迦納和斯里蘭卡等國進行債務重組談判，也因進程緩慢受到批評，中國則呼籲世界銀行與國際貨幣基金（IMF）也提供債務減免。目前中國已同意支持斯里蘭卡進行債務重整，斯里蘭卡也獲得了國際貨幣基金29億美元紓困金。

另外報告還提到，從中國手中獲得緊急救助的成本並不低。國際貨幣基金的典型救助貸款利率為2％，中國救助貸款的平均利率則為5％。