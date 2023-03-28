高麗菜盛產，造成產銷失衡，新北果菜公司為幫助農友，今（28日）舉辦全民泡菜DIY活動，同時啟動的團購活動，在短短一周內銷售近1700箱，引起廣大迴響。（新北果菜公司提供）

高麗菜盛產，造成產銷失衡，新北果菜公司為幫助農友，今（28日）舉辦全民泡菜DIY活動，現場聚集上百名民眾一起捲袖做泡菜，果菜公司同時啟動的團購活動，也在短短一周內銷售近1700箱，引起廣大迴響。

新北果菜公司表示，中南部高麗菜生長情形良好，供應量充足，果菜公司除了啟動「農產品促銷機制」發起高麗菜團購活動，也舉行泡菜DIY活動，除了大人參與外，還有幼稚園老師帶著小朋友一起做泡菜，而團購獲得民眾、里長及機關團體迴響，從21日至今已訂購近1700箱、約3萬3500公斤的高麗菜

參與活動的幼稚園陳組長表示，學校原來就有規畫食農教育課程，師生先前也參與過新北果菜的食農教育參訪活動，大受歡迎，因此得知有泡菜DIY活動，便立刻報名參加，盼將食農教育觀念向下扎根。

新北公司總經理江惠貞表示，沒想到這次活動會引起那麼大的迴響，公司站在蔬果銷售最前線，對於國產蔬果的推廣不遺餘力，只要有需求就會立刻發起團購，號召公司行號、機關及民眾一起挺農民。