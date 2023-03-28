位於高雄鳳山牛稠埔的全國最大儲能電場案，引發地方關注，目前該案暫時停擺。鎮北里里長趙志成今（28）日代表65位里長及該案周邊6000多位里民向高市府經發局遞交聯合建議書，訴求撤案遷址。經發局長廖泰翔強調，市府與市民站在一起，一定要兼顧生活以及發展，持續往雙贏方向前進。

鳳山區目前已參與連署的包括，65位里長及鎮北、武松、忠誠及北門4個里民6000人，反對牛稠埔儲能案場設置。趙志成說，市民堅決表示對儲能電場新興行業這種的設備的不信任感、不安全感及不確定危險因素，都表達強烈反對設置儲能場意見。

鳳山牛稠埔儲能電場之鎮北、武松、忠誠及北門四里長聯合建議書，訴求儲能案場遷移，提高該址生活服務機能規畫。（柯宗緯翻攝）

趙志成提到，儲能設施土地僅臨北平路住宅區用地，後方住宅區（包括華鳳特區）有約1萬1000戶，人口多達2萬2000人。屬於人口稠密住宅區，雖然過去都市計畫把這塊設為工業區，如今卻已成鳳山重要的聚落，因此儲能場有遷移的必要性，建議由人口稠密區域移至遠離人口的工業用地，更符合對整體市民的公益性。

趙志成表示，感謝市長對本案與市民的重視，因為市長傾聽地方的聲音，透過市府積極溝通，釐清大家的訴求，才讓本案有轉圜空間並有更好的發展機會，未來也期待市府提出提升生活機能的規畫。

鎮北里長趙志成代表鳳山區鎮北等里至經發局遞送聯合建議書，由廖泰翔局長代表市府收下建議書，並說明市府會與民眾站在一起的決心。（柯宗緯翻攝）

對此，經發局回應，市府立場與民眾站在一起，第一時間即要求經濟部撤案，並積極協助地方與業者溝通，接下來會持續針對地方訴求規畫、完善配套措施，兼顧生活與發展，共創雙贏。