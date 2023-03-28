30多歲的陳姓女子，昨天在台南市中西區台灣祀典武廟與其他香客發生口角嫌隙後，僅因一時情緒失控，竟遷怒將廟內供奉的8尊神像，逐一從供壇上搬到地面置放，過程中還導致王天君神像持有的法器金鞭受損斷裂。經廟方報警提告後，全案依毀損罪嫌移送法辦。

昨天下午2點多，市警二分局民權所員警接獲祀典武廟人員電話報案，指有1名女子將神壇上的神像徒手搬到地面，造成神像法器受損，請警方前來處理。員警迅速抵達現場，將正準備騎機車離去的陳姓女子當場攔下。

台南市中西區台灣祀典武廟內供奉的王天君神像。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

警方調查，陳女於昨天下午騎機車前往祀典武廟，在廟內因與其他香客發生口角嫌隙，一時情緒失控，竟然將武廟內供奉的註生娘娘、福德正神、王天君、庚戌太歲倪秘大將軍、已酉太歲程寶大將軍、壬子太歲丘德大將軍、辛亥太歲葉堅大將軍、戌戊申太歲涂浩大將軍等8尊神像，逐一從供壇上搬到地面上。過程中，還造成王天君的法器金鞭受損斷裂。

由於廟方當場提告毀損，除陳女被帶回警所調查外，神像受損情形也將委請專人鑑價後，再請求賠償。

台南市中西區台灣祀典武廟王天君神像持有的法器金鞭受損斷裂。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

據了解，陳女在訊中表示，她只是因為一時情緒失控才這麼做，對其他問題都回應說不清楚。全案偵訊後，依毀損罪嫌移送台南地檢署偵辦。