俄烏戰爭已經超過一周年，俄羅斯與烏克蘭在巴赫穆特地區持續激戰，俄軍也喪失大量兵力。有媒體引述網路消息表示，台灣提供烏克蘭近1000架無人機以用於克里米亞戰事，外交部駁斥並表示，將儘速蒐集相關網路截圖及不實新聞向警方檢舉報案。

外交部指出，國內部分媒體以「反攻克里米亞將有千架台灣戰機？」的聳動標題，引述推特帳號PStyleOne1未經查證的消息，指稱我國提供烏克蘭近1000架無人機以用於克里米亞戰事。

外交部強調，該推文提供的訊息並非事實，將儘速蒐集相關網路截圖及不實新聞向警方檢舉報案，並提醒國人切勿輕信網路來源不明的訊息，亦不應散佈、轉發錯假訊息或謠言，以免觸法。

另該推特帳號於該則推文的留言中自稱，所謂我國提供千架無人機的資訊屬於「謠言情報」（RUMINT），是未經查證、沒有核實的資訊，純屬個人推文的判斷；外交部呼籲相關媒體在進行相關報導前，均應善盡查證的責任，避免誤導社會大眾及引起不必要的困擾。