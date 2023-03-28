東非狒狒在桃園趴趴走18天，昨天（27日）悲慘枉死在獵人槍下，引起民眾沸騰，作家「人渣文本」周偉航指出，狒狒的死有兩大疑點，先是獵人能想射什麼就射什麼嗎？獵人聲稱有獲得同意開槍，怎麼開槍後所有人全說不知道，引發網友熱議。

周偉航今天在臉書發文，分析關於「見狒殺狒」的兩大疑點，首先是關於打獵本來就是原住民的傳統，周偉航表示「所以台灣傳統有狒狒？獵人想射什麼就能射什麼？那獵人可不可以去動物園射大象？傳統上原住民也用槍射漢人射了上百年，你要不要給他射一下？」

第二個疑點是，獵人聲稱有人同意他開槍，周偉航表示，新竹縣和桃園農業局都否認同意開槍，照理說開槍之後也要回報有沒有擊中，但從同意者到獵人都裝作不知道，沒有告知其他人，現場還在擺拍，用勇嬤故事做秀，質疑「如果都沒人同意，是一個獵人想開槍就開槍，那是法律問題；如果有官員同意，開槍之後全都裝不知道，那就不只是法律問題。」

對此，網友紛紛留言：「現在會有人承認同意獵人開槍嗎」、「獵人、農業局、新竹縣政府三個問題都不小，另外合法的獵槍應規定不能攜出原住民地區」、「看起來就是整個溝通有問題，不然怎麼會有人不知道狒狒已經中槍？然後補第二槍麻醉」。也有人表示「以公務人員習性怎麼可能同意開槍...抓不到繼續抓還能混時間，開槍打死麻煩一堆」。