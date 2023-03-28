本次洽談會貿協邀請國內重要產業公協會組織及業者參與，包含工總、電電公會、機械公會、工具機暨零組件公會、航太公會、國防產業發產協會、太空產業發展協會、資訊安全協會，另有研究機構國家太空中心、中科院、資策會、工研院等；業者則包含漢翔(2634)、敏鈞精密、(金立)太精密、耀登科技，創見(2451)、慧友電子、現觀科技、數可科技等，國營事業台電及中油亦連袂出席。當日計110家我商與捷商進行175場次一對一洽談，預期促成9690萬美元商機，成果超乎預期。

航太方面，台灣在航太零組件製造是強項，非常樂見此次捷克航太業者透過與台灣技術交流，未來能攜手在航太領域共同發展。捷商Groundcom.spaces.r.主要從事低軌衛星資料傳送技術，SpaceKnow Inc.則專注於衛星偵測數據之蒐集，此次2家捷商皆與我國重要航太業者商談。我商正面表示，G商及S商的設備及技術，可結合其衛星地面站設備，發展為成套的服務方案，有助於我國在航太產業的發展，捷商也可透過我商拓展台灣市場，雙方在太空領域的發展擁有共識。

資通訊方面，在智慧城市領域提供軟硬體服務的NDCon LOGIC a.s.公司，欲銷售其產品與服務予台灣潛在合作對象，經與我國從事無線通訊及雲端應用服務之業者深談後，評估可將其產品應用在即將創立之IOT部門，N商從銷售方變成採購方，預定6月再次訪台討論進一步合作事宜。

醫藥方面，順天製藥為捷克生技醫療商Oncomed Manufacturing指定洽談業者，順天製藥表示，該捷商的專長是委託開發暨製造服務(Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO)，其代工技術正好符合順天製藥臨床實驗的一款術後止痛藥，後續合作機會高；祈瑞新藥也是O商的指定洽談對象，O商正在擴建新產線，建造完成後也能協助祈瑞代工，後續合作商機可期。

旅遊業方面，看準華航(2610)即將在7月直飛布拉格所帶來的旅遊商機，幾家台灣旅行社業者相繼出席活動，與2家捷克旅行社業者及觀光巴士租賃業者洽談，未來兩國直飛勢必為業者帶來飯店住宿及觀光運輸更直接與緊密的合作關係，成為拓展台捷旅遊業的新里程碑。

透過本次洽談會活動，帶來台捷雙方在跨領域產業之交流與合作，活動深受台捷業者高度肯定與讚賞，未來合作商機無限可期。