新竹市政府為公平起見，今年1月起的公有停車場月租全面改採公開、透明的線上電腦隨機抽籤的方式，且月租車位使用期限改為2年，讓人人有機會租到停車位；但此舉被網傳為「公有停車場片面解約改抽籤」，市府28日正式澄清，並呼籲有心人士應查證而非帶風向。

市府交通處表示，新竹市過去停車位採登記制，先搶先贏，只要排到車位，一輩子皆可享有月租車位的權利，毫無退場機制，因此常有民眾排了數年仍排不到車位，以後站停車場、新科國中停車場、北區行政大樓停車場為例，排隊人數超過200人。

交通處表示，考量公共停車資源有限，並參考其他縣市做法，以公平為原則，落實「人人有機會」停車採月租抽籤方式辦理，例如2020年月租抽籤即已試辦頂竹圍停車場、東大陸橋停車場等、成效良好。

而自今年1月起，市府改採公開、透明的線上電腦隨機抽籤方式是採2年期限，抽中月租車位的車主可租2年，2年一到必須重抽，而中途若要退租也可以，由後補依序遞補。

市府在今年1月31日已完成振興陸橋月租線上抽籤作業，同時公布今年20處停車場抽籤時程，每個停車場都規畫65％的停車格予月租者抽籤，盡量滿足月租車主，希望解決民眾長期排不到月租停車位的窘境，不過市府也要兼顧臨停車主，因此保留35％的臨停車位。

交通處同時指出，目前針對全市排隊眾多的停車場優先辦理抽籤，部分停車場會提供3段式月租費率（日間、夜間、假日）供民眾視需求購買，使停車資源充分利用。

至於民眾關心赤土崎停車場月租車位權益部分，經市府統計登記民眾符合停車場月租率， 已全部錄取並以簡訊通知民眾繳費。

交通處並強調，剛排到月租車位的民眾也無需擔心，交通處針對此狀況設有日出條款，將剛排隊排到車位的民眾排除，無需再抽，市府會保障民眾權益。市府也呼籲特定人士未經查證切勿抹黑帶風向，新竹市各項交通規畫都在執行及改善中，市府團隊會繼續努力。