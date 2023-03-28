高雄46歲黃先生從事拖板車載送貨物工作，平時有抽菸習慣，因不知患有高血壓與高血脂，沒有定期服藥。日前他和太太開車送貨到台中大里，突然急遽胸痛送往大里仁愛醫院急診，發現是急性前壁心肌梗塞，幸經緊急心導管手術搭配OCT成功救回，術後第2天順利出院返家。

大里仁愛醫院心臟內科主任方修御說明，急性心肌梗塞是急性且嚴重的心臟疾病，當冠狀動脈阻塞導致氧氣和養分無法輸送到心肌細胞，會造成心臟組織永久受損壞死，嚴重甚至會休克或死亡；心肌梗塞好發於吸菸、高血壓、有家族病史、糖尿病、肥胖者，主要治療方式為藥物治療加上緊急冠狀動脈氣球擴張及血管支架置放手術。

大里仁愛醫院心臟內科主任方修御說明，血管內光學相干電腦斷層（OCT）是利用遠紅外線的方式，再加上把紅血球暫時移開血管來看清楚血管構造，進而改善預後。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

方修御說，急性心肌梗塞會暫時無法看清冠狀動脈的管徑，心臟內科介入醫師往往是利用多年經驗判斷血管大小，並以長度放置冠狀動脈血管支架。新一代的血管內影像可以幫助醫療團隊看清楚血管的管徑以及長度，甚至血管內血栓的成分，已達成優化血管支架置放術，進而改善病患的預後，是國外心臟介入醫師目前執行血管支架置放的主流。

方修御指出，大里仁愛醫院目前就有2種血管內影像可以為病患服務，一種是血管內超音波(IVUS)，另一種是血管內光學相干電腦斷層(OCT)。血管內超音波是利用血管內超音波來看血管內的構造，進而改善病人預後；血管內光學相干電腦斷層則是利用遠紅外線的方式，再加上把紅血球暫時移開血管來看清楚血管構造，進而改善預後。

方修御指出，病患本身若有三高的話，不是單單進放置完支架即可，三高的藥物仍需繼續服用，另需使用雙重抗血小板的藥物避免支架內再血栓；同時提醒民眾，如果平常有三高一定要按時、規則服用藥物，若有抽菸習慣也要盡早戒菸，如果民眾有持續胸痛、喘、冒冷汗一定要趕緊就醫，以避免延誤病情。

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