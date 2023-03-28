「我要成為家中首位『男』丁格爾！」馬偕醫護專校4年級生胡國榮見親戚家中至少都有1名護理師，唯獨自家沒有，國中畢業經父母的鼓勵與支持，參與東部護理人員培育計畫就讀護專，雖然曾因課業壓力大萌生放棄想法，卻意識此舉恐辜負一路上幫助過他的人，最後咬牙挺過挫折，順利到醫院實習，屆時成功取得證照，將成為家中第一位護理師，返回花蓮為更多患者服務。

胡國榮家族裡共有5名護理師，包括阿姨、堂姐、表姐等，就只有家裡沒有護理師，國中畢業那年，尚未決定未來性向的他，在父母分析護理師這項職業的優點跟東部護理人員培育計畫有補助，以及從小耳濡目染下，不排斥成為一名「男」丁格爾，決定參加計畫進入馬偕專校就讀。

胡國榮剛開始的求學之路堪稱順遂，直到3年級那年，因課業沈重跟生活壓力大，萌生想放棄就讀的念頭，但他的父母卻告訴他，求學過程好不容易撐到一半，接下來只剩下實習與考照，再加油一下，一定會順利過關，透過不斷鼓勵與支持增添他的信心。

胡國榮同時也想到，能到護專求學，是因為參與醫院的專案計畫，在各界善心人士的捐助下，才能衣食無缺的唸書，並替父母減輕家中的經濟負擔，為了不辜負這些善心，同時也要達到成為家中第一位護理師的目標，他決定撐下去並順利唸到4年級，今年到門諾醫院實習。

胡國榮實習期間有次體驗孕婦課程，當天早上起床至晚上睡覺時，均穿著5公斤以上的「孕肚裝」，沒想到午休時，他騎機車去街上買午餐，在停等紅綠燈時，因挺著大肚的樣貌，遭路過阿北異樣眼光看待，認為他是變態。

經胡國榮上前解釋因課程穿著孕肚裝，體驗媽媽懷孕辛苦，阿北才恍然大悟的頻頻向其道歉，並肯定「媽媽懷孕過程相當辛苦，願意體驗是好事」。胡當天脫下孕肚裝後，除感到腰痠背痛，也因體驗更能感同身受懷孕的辛勞，未來將更加有耐心與細心照顧孕婦。

門諾醫院表示，東部護理人員培育計畫迄今已培育超過百名學子，其中已有近40名回到醫院服務，計畫除馬偕醫護專校建教合作獨立招生，也有專案補助協助對護理有興趣的孩子，投入其他學校的護理專科領域，盼習得一技之長且取得證照後返回家鄉服務。今年馬偕護理公費生專班預計招收24名，如對護理有興趣且戶籍為花蓮縣的國中應屆畢業生，歡迎踴躍報考。