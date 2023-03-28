疫情之後物流需求暴增，不過台灣物流業司機薪資通常是「不到2萬元底薪＋論件計酬」，讓司機不得不以高工時換取勉強維持生計的薪水；而物流司機的超時工作、疲勞駕駛又成了路上不定時炸彈，危及民眾生命安全。台灣汽車貨運暨倉儲產業工會今（28）日赴行政院提出5項訴求，除了希望訂出最低安全運費、要有調薪制度、須公告違法事業單位且應限期改善，更要制定事故最高賠償上限，降低職災風險。工會表示，不要讓物流司機為了事故賠償而揹債，或為了支付未來可能發生的事故賠償金而組「互助會」。

台貨產工理事長林志雄表示，去年南韓貨運司機兩度大罷工，就是因為物流業沒有保障司機應該有的「安全運費」。在台灣，大型電商也是藉著壓低運費做為與物流公司續約的條件，而物流公司又往下壓低司機的薪水；最後是大型電商財團壯大，而物流司機疲於奔命，一件貨物運費70、80元限時12甚至6小時寄到，否則物流公司還要罰款。民眾享受物流便利時，恐怕想不到這些層層剝削的勞資關係。

林志雄說，首先，物流司機的低薪必須調整，需要產業集體協商，而不是只找商業同業公會的老闆們來開會。他表示，大部分物流司機的「全薪」雖有超過基本工資，卻是由1萬8、甚至1萬5的底薪再加上獎金來墊高，讓司機長期高工時、高風險。「要知道，疲勞駕駛是路上不定時炸彈，跟酒駕一樣危險；物流司機出事不只危及司機本人，也危及路上所有人！」公路總局不要再睡覺。

台貨產工總幹事林昶志表示，有南部司機表示每天工作12小時，1周工作6天，就是為了要衝趟次獎金，但經過中間層層剝削，月薪仍不到4萬。工會要求勞資協商，讓物流司機用正常工時拿到基本水準薪資。另外勞動部去年專案檢查就指出交通運輸業最多工作超時、未依法給付加班費以及休息時間不足，勞動部應該要明確公告，而交通部公路主管機關也應該要求這些貨運公司限期改善。

桃園市產業總工會理事長朱梅雪表示，今天會到行政院抗議，就是副總統賴清德當行政院長時，認為台灣勞工低薪、長工時就當是「做功德」；現任行政院長陳建仁薪水更高，行政院副院長鄭文燦從當桃園市長到現在很會喬，但沒有作為，民進黨想要拿到2024政權，真的要照顧勞工朋友，解決低薪過勞問題，也是幫國家解決少子化問題，行政院應該對轄下的交通部、勞動部做出明確要求，而不是只幫財團解決問題。

「開車在路頭，危險隨時到！」統一速達企業工會理事長林映辰表示，大多數汽車貨運業，若發生事故，雇主都要求司機自行負擔。司機們常常苦笑說聯結車「撞一次車就當股東」，因為車頭動輒要價數百萬，司機只能在公司做一輩子還錢。像統一速達會看肇事責任要求司機一定的賠償比例和金額上限，這是企業該負的責任；但更多情況是有些公司要求司機全額賠款，司機還不出錢來，公司甚至帶著司機去貸款或簽本票！許多司機因此組「互助會」，每月繳一點錢，發生事故時用這筆錢去賠償。但回頭想想，司機發生事故，難道公司都不需要負責任嗎？

林昶志表示，下背痛、椎間盤突出、痔瘡、高血壓是許多司機常見問題，卻極少被認定是職業災害，政府和保險公司都不能給保障。上述問題環環相扣，希望行政院要求交通部、勞動部硬起來。行政院交通環境資源處副處長黃文祥出面接受陳情，表示會轉給相關部會。