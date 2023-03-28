林姓男子訊後依詐欺罪送辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

林姓男子行騙的聊天紀錄。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

林姓男子行騙的聊天紀錄。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

林姓男子行騙的聊天紀錄。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

新北29歲林姓男子因流連酒店積欠高額酒錢，近期見韓國人氣女團BLACKPINK襲台，歌迷一票難求，動起歪腦筋，在網上誆稱有多張公關票出售，當歌迷匯完款後上演人間蒸發，令歌迷氣炸報警。高雄警方獲報調查，日前北上逮捕林男。據悉，林男向錢莊借錢還酒錢，在滾利下又積欠錢莊數百萬元債務，目前將200多萬元不法所得都拿去還債，全案依詐欺罪嫌送辦。

近期BLACKPINK在高雄世運主場館開唱，開放售票被秒殺，一票難求下，許多歌迷在臉書、Line上求票。林男見求票熱潮，動起歪腦筋，在臉書上以「林天師」暱稱，刊登出售公關票訊息、也在Line中向傳歌迷們傳訊息，表示手持多張公關票，願以原價出售，歌迷見狀不疑有他，紛紛匯款至林男的銀行帳戶，並相約開唱前10日收到演唱會門票。

然而到了相約日，歌迷們均未收到票，向林男詢問時，林男表示票已經寄送，會晚幾天拿到，但幾天後歌迷們遲遲等不到票，再次詢問林男時，林男上演人間蒸發，歌迷驚覺受騙報警。

高雄就有一名19歲許姓女大生，向警局報案，稱買了2張6800元的門票遭詐、各縣市均有被害人報案遭騙。高雄市刑事警察大隊透過警局、165平台獲報，經過循線追查下，鎖定住在新北市中和區的林男，25日北上，於下午1時許，將正在睡夢中的林男逮捕，查獲手機、銀行帳戶、提款卡等證物。

據了解，林男具有美工背景，曾在廣告印刷公司工作，但頻頻往返酒店，積欠酒店高額酒錢，只好用挖東牆補西牆方式，向錢莊借錢還債，不料錢莊利愈滾愈多，又積欠了數百萬元債務，林男見BLACKPINK求票熱潮，動了邪念，騙了至少30多名歌迷，不法所得達200多萬元，全部都拿去還債。

警方還從林男手機中，發現他正在用相同手法行騙周湯豪、張惠妹、五月天、告五人等多場演唱會歌迷，所幸還未得手就遭逮捕，全案依詐欺罪移送高雄地檢署偵辦，警方持續釐清是否有其餘被害人。

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