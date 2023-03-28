南韓影帝劉亞仁先後被爆出涉嫌使用藥物異丙酚（俗稱牛奶針）、大麻、古柯鹼、K他命等四種毒品，27日上午他首度現身接受警方傳喚，臉色憔悴穿著全身黑快速步入警局，過程中面對媒體提問全程不發一語，事隔一日他便在社群發出長文致歉。

劉亞仁於今（28）日稍早以黑底白字發文寫下「昨天在接受完警察調查後，致上了不夠充足的道歉，因為不光彩的事情，讓疼惜我愛護我的很多人感到失望了，再次向大家道歉，對不起」更向受到他牽連的劇組及廣告上道歉，日後也將會為自己所做的事情深深反省，「我會努力負起應該要負的責任」。

接著，他向長期支持喜愛他的粉絲致歉「很多人給予我支持、鼓勵、愛意，從事演員這個職業，我卻傷害了自己，我感到很後悔也很丟臉，還有許多人因為這個錯誤而感到受傷，我很抱歉」最後，他提到已認知到自己犯錯「以後我會誠實接受調查，並心甘情願接受所有人的責難與法律的審判，再次獻上深深的謝罪心意，對不起」。

事實上，在昨日結束長達12小時的偵訊後，走出警局便接受現場媒體提問，表示因不光彩的事情站在這裡，讓很多喜愛自己的人非常失望，對此開始深刻反省「很抱歉我遲未表達立場，還讓大家看到這樣的我，可能不太舒服，但我想把這次的錯誤，當作以後能活出更健康人生的機會」。