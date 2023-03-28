桃園市東非狒狒逃亡18天，昨日在楊梅富岡民宅內落網，原以為可送往安置處，豈料卻慘死獵槍下，目前狒狒之死仍有許多疑點，獵人為何到場？狒狒來源？六福村在圍捕行動中是否授權開槍？各方說法不一，楊梅警方已報請桃檢指揮偵辦。而狒狒最後奔逃到家中的阿嬤，今受訪透露心情，以為狒狒能回到溫暖地方不再流浪，一想到心裡就很難過，會在心裡為牠祈福一個願望。

狒狒一路穿越菜園樹林大逃亡，最後從民宅屋頂跳進地下室（後院）。（蔡明亘攝）

富岡民眾曾鍾秋蘭今再次還原事發現場，狒狒從富岡國中側穿越馬路，有開車民眾發現立刻通報，狒狒繞過樹林跑到民宅後方，從屋頂上跳進大姑家的地下室（後院），農業局人員請附近居民關好門窗，而住隔壁的大姑一開地下室門查看，就發現狒狒蹲坐在地上，讓她飽受驚嚇，事後回想都不禁直呼「很怕！」

富岡民眾在心裡為東非狒狒祈福。（蔡明亘攝）

曾鍾秋蘭說，當時狒狒在大姑家地下室從牆壁上的大洞，跳進她家的地下室（後院），2名圍捕人員也從隔壁翻牆而入，不久後她便被通知「已經逮到，可以開門了」，映入眼簾的是狒狒已被2人放入捕網中，才把後門打開，讓其他人員進來處理。不過她也提到「當時在屋內沒聽到槍聲」，附近居民透露，狒狒還在外奔逃時，尚未跳進民宅前，疑似就有聽到「碰」一聲巨響，但確切開槍地點還待釐清。

社會關注的狒狒在自家被捉後身亡，是否會有民俗上的忌諱？曾鍾秋蘭表示，是動物就還好，比較不擔心，且當時抓捕時，只見被麻醉的狒狒，一動也不動被裝進籠子裡，還掉出一小滴血，不知道狒狒傷勢如此嚴重，原本以為牠能回到溫暖的安置處，不必繼續流浪，替牠感到開心，附近鄰居還笑說「在家裡抓到很幸運，可以去買樂透了」。

富岡民眾說，狒狒從牆壁上的洞跳進她家地下室（後院）。（蔡明亘攝）

曾鍾秋蘭感嘆，沒想到過一會看新聞才知道，最後沒有救回來，其實得知後心情相當難過，她也說「會在心裡面替狒狒祈福，到更好、更自由的地方去」。

楊梅區豐野里長梁華君也說，其實狒狒沒有傷人，只是肚子餓會去拿里民的東西吃，觀察其行徑也能發現，狒狒看到人都會閃，但還是稍微造成恐慌，而里民對於動物方面，比較不會有民俗上的忌諱。