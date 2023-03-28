美國總統拜登愛犬「冠軍」（Champ）2021年過世時，總統蔡英文第一時間以推特留言哀悼，但當時有500多人死於新冠肺炎，蔡卻在一段時間後才致歉，一度引起各界不滿。（圖／翻攝自拜登推特）

【狒狒之亂】誰授權對狒狒開槍？ 六福村、新竹縣政府回應了 @ChinaTimes ​

【狒狒之亂】逃亡18天「落網」中槍枉死 侯友宜這樣說

逃亡多日的桃園狒狒，昨（27）日在被圍捕的過程中中槍死亡，引起許多民眾不捨，紛紛發聲「生而為人我很抱歉」，不過也有網友質疑狒狒之死為何引起如此大的反應，狂酸「拜登的狗死掉也大於台灣人命啊」。

桃園狒狒連日在桃園各處逃竄，昨日在被圍捕的過程中，獵人開出一槍當場穿過狒狒左胸，最終導致狒狒死亡，引起全台民眾瘋狂討論，但PTT網友「a41141234」直言，整個人類社會都在剝削其他任何生物，此事大不了就是檢討開槍是否為故意而已，「就死個狒狒，反應怎那麼大？」

不少網友指出，近日爆發許多值得探討的議題，如民生的缺水、缺電、缺蛋等，社會事件的高中生疑似因被霸凌身亡，警官上班途中撞上違停貨車身亡等，政治上也有與宏都拉斯斷交及前總統馬英九出訪大陸等事件，感嘆道「沒人發現狒狒關注度遠高於其他社會議題嗎？水跟蛋的問題還比較重要吧」

其他人也說「相比狒狒的死我更關注我明天的生活」、「我也覺得假道學的一堆，誰知道到底有沒有危險性」、「同感，危險動物死好，吃素再來喊尊重生命」、「掩蓋斷交的事實啊」。