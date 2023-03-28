在經濟部技術處的專案補助下，工研院長期投入運動科技產業跨域研發，帶動軟硬整合製造加值，開發出AI高精度自行車騎乘適配系統，可快速辨識騎士全身22個關節點，並根據系統分析結果，替騎士選出舒適騎乘、人車合一的自行車。該項研發也在巨大集團近期推出的動態人車設定系統中，扮演關鍵角色。

工研院電光系統所所長張世杰表示，AI高精度自行車騎乘適配系統可避免騎士長期以錯誤姿勢騎乘自行車，透過AI視覺辨識技術搭配高精度模擬裝置，系統可快速辨識騎士全身22個關節點，精準量測每個關節點最佳的角度與距離，準確度達92％以上。根據系統分析結果，選出適合的車架、坐墊、車踏與車手把等，讓每位騎士與自行車互動時，避免因車架或零件不合適，而造成運動傷害或不舒適，獲得最佳化的騎乘體驗。

此項研發讓巨大集團在日前甫揭幕的2023台北國際自行車展中，發表Dynamic Cycling Fit（DCF）動態人車設定系統，以獨有的無線藍芽電動模擬車、雙側3D動態攝影機、單側2D APP、客製化鞋墊及創新的沉浸式科學體驗，系統化方式幫助每位騎士找到最合適的車種、尺寸與零組件搭配，提供符合個人的自行車設置，工研院在DCF專案中扮演了關鍵角色。

工研院中分院執行長黃新鉗表示，工研院以全民騎乘運動為主題，並藉由騎乘適配系統（Bike fitting）主題切入自行車產業，協助巨大集團展開Bike fitting動態量測的合作開發，不僅可以協助使用者後續戶外騎乘能有更好的體驗避免受傷，亦能提高廠商品牌專業性價值，以及周邊零件銷售量，協助國內廠商推出騎乘加值服務。

根據經濟部統計處最新資料顯示，2022年1至10月台灣自行車產值達1824億元，超越2021年整年產值，年增26.4％，全年續創新高。隨著消費者的健康意識越來越強，自行車被視為一種健康且節能減碳的運動方式。因此要挑選1台可騎得長、騎得舒適與騎得久的自行車，成為重要的課題。