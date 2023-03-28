博鰲亞洲論壇2023年年會28日召開旗艦報告發布會，就亞洲經濟前景與一體化進程方面，中國社會科學院世界經濟與政治研究所所長張宇燕表示，2023年亞洲經濟體整體復甦步伐加快。從報告中分析，亞洲經濟體 2023 年加權實際GDP成長率為4.5％，較2022年的4.2％有所提升，成為全球經濟放緩大背景下的一大亮點。

張宇燕也說，從去年G20會議在印尼舉辦等多個重要全球會議在亞洲來看，可看出亞洲成為全球經濟亮點，全球經濟治理也進入「亞州時刻」。博鰲亞洲論壇秘書長李保東也說，看到大陸經濟反彈帶出強烈訊號，成為「世界不穩定中的穩定」。

博鰲亞洲論壇2023年年會28日召開旗艦報告發布會，發布包含「亞洲經濟前景與一體化進程」與「可續發展的亞洲與世界2023年度報告」2份報告。

觀察就業，看到國際勞工組織預測今年全球就業增加1％，亞洲評估0.8％，雖然看起來亞洲有所不如，但同步看到失業率時，可發現全球5.78％、亞洲是5.31％，表現明顯優於全球平均，另外還有人口老齡化等因素等，突顯亞洲在就業率方面表現仍是不錯。

至於物價部分，去年全球發達經濟體面臨高通膨趨勢，亞洲也是一樣，例如印度CPI一度高達7.8％，向來低通膨的日本去年也曾突破4％，大陸則平均約在2％左右。

而在吸引外資上，去年包含大陸、印尼與越南等國的FDI成長率各為8％、44.2％、13.5％，印度甚至達到382％，今年預期會維持該趨勢，但還是要注意各種不確定因素。