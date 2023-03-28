法務部近日預告修正民法1085條，擬刪除家長懲戒權，意謂連輕微體罰也不可行，引發外界議論，直指家長將難以管教孩子，多個兒少團體今天聲援法務部修法草案，也呼籲修法後應加強與社會溝通，提供資源給家長學習建立良善的親子互動關係。

目前兒童及少年福利與權益保障法已規定，任何人不得身心虐待兒童及少年，家庭暴力防治法也明文，家庭成員間實施身體、精神或經濟上騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害行為是家庭暴力。

台灣少年權益與福利促進聯盟理事長林月琴表示，從1979年瑞典修正父母懲戒權至今，包括日本、韓國等近年等已有65國陸續修正，我國已在兒少權法及家防法已明文規定禁止體罰，但應現行民法仍保有懲戒權，代表「刑嚴民寬」，刪除懲戒權後民法及刑法更貼近，而民法懲戒權雖然未涉及刑事懲罰，但可能會涉及如監護權等爭議。

林月琴說，政府應提供更多配套措施，如提供父母喘息服務、強化家庭教育等，也呼籲法務部應堅持修法。

人本基金會主任秘書陳志遠說，許多父母打罵小孩後會深陷無力感，認為「明明知道打小孩不好，但又被迫動用最後手段，孩子可能又故態復萌」，政府要做的應該是解決家長的無力感，他提及，如家長希望建置親職支援系統、增加親力友善空間、良好托育系統及育兒喘息服務的比率皆比經濟補助來的高。

台灣家長教育聯盟理事長黃聰智認為，刪除懲戒權為宣誓社會對暴力的拒絕，希望透過修法宣誓拒絕暴力外，也應提出政策方向做為未來遵循的工具。

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