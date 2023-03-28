馬英九謁中山陵！鍾沛君揭「最新進度」 反嗆綠營： 到底要多蠢？

歷史性一刻！馬英九進中山陵墓室 向國父棺木行三鞠躬禮

前總統馬英九昨(27)日抵達上海，展開為期12天的祭祖與交流之行，今（28）日上午前往南京中山陵拜謁國父孫中山，題字「和平奮鬥 振興中華」並寫下民國紀年「百十二」。對此，國民黨台北市議員鍾沛君認為，馬許多表現一再展示中華民國的存在，並無自我矮化的舉動，反觀喊著和平保台的綠營，毫無試圖向對岸謀和的作為，「是誰在挑釁對岸，我想全國人民都看得一清二楚」。

馬英九今題字「和平奮鬥 振興中華」，且寫下民國紀年「百十二」，是首位寫下民國紀年的訪賓。此外，馬公開談話的開頭也直接說「民國112年」以及「馬英九前總統」。鍾沛君今日對此在臉書提及，馬英九的種種表現，一再展示中華民國的存在，並無自我矮化的舉動。

鍾沛君認為，馬英九才剛落地沒多久，綠營便開始見縫插針，對馬英九的訪陸行大作文章，只是為了轉移施政不彰的焦點。對於綠營怒轟台灣跟宏都拉斯斷交的時刻，馬跑去中國大陸，就是要站在一起打壓台灣，鍾沛君質疑，現在是馬政府執政嗎？「現在跟台灣斷交的是蔡政府不是馬政府，到底要多蠢才會講這種話？」

鍾沛君痛批，說要和平保台的綠營，毫無試圖向對岸謀和的作為，更反潑髒水到在野黨身上，「是誰在挑釁對岸，又是誰在替兩岸解決紛爭，我想全國人民都看得一清二楚」。