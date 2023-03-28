新竹市長高虹安上任即將滿百日，新竹市議會在野黨團28日批評市政缺失，包括新竹棒球場案索資不夠透明、凍卵補助和單身青年租金補貼是撒幣式政策、未加速汙水下水道等，且市府用人屢傳爭議，要求即時改正並加速市政。對此，市府表示，感謝關心市政，各項計畫皆列入施政規畫。

市議員林彥甫指出，高虹安承諾的市政公開透明，在棒球場案卻看不見，議會監督小組1個月前索取工程預算表、估驗單、草皮紅土進貨證明等資料，市府遲未提供、選擇性回覆問題，看不出跟前朝差異。

林彥甫也說，高虹安提出的凍卵補助和單身青年租金補貼加碼，都是撒幣式政策，未能對症下藥。據台大醫院統計，凍卵後的平均使用率僅8.4％，成功比例只有3％，跟政策目標關聯度不足，認為凍卵療程不應由市民買單，而加碼租金補貼對已拿到中央補貼的人也只是錦上添花。

市議員蔡惠婷也說，前行政處謝泊泓處長上任未滿1個月爆出婚外情下台，即將上任的社會處黃佳婷處長任職教育部青年署期間，在性騷擾案件中，有業務長期督導不周及無視檢舉陳情的爭議，工策會副總幹事田政弘有「地下市長」之稱，有多起性騷擾紀錄，仍獲重用，提醒高虹安用人應謹慎。此外，也遲未見高虹安提出加速污水下水道工程進度。

市議員廖子齊則批評，新竹縣市簽訂MOU合作備忘錄，卻未討論解決頭前溪污染、新竹市市有地過少等迫切等問題，認為市府應與縣府協商，將其在新竹市土地以公共使用優先，才真正有利大新竹發展。另包括通學環境、東門城圓環人行道的改善工程等決策錯誤，顯示高市府欠缺對城市規畫願景。

對此，市府表示，高虹安上任後立刻給予代理教師完整1年聘期、舉辦關埔空橋公聽會、承諾關埔學區總量管制及居住事實查核等，各項政策擬訂計畫並據以執行，針對汙水下水道建置、通學環境人行步道等也列入施政規畫。

凍卵政策提供竹市育齡婦女能在生涯或職場甚至在已婚不孕症人工生殖上，青年租金補貼則考量第三級單身青年（18-40歲）補貼最少，就市有財源許可程度下，進行1年6000元加碼，不排擠到原有第一級及第二級補助。

市府也預計在今年向內政部營建署提出20件步行環境改善及通學步道相關計畫，工務處也將加速推動公共污水下水道建設，並透過污水下水道實施計畫以「分期分區」方式執行，加速建置污水下水道建設，以利滿足市民期待改善生活環境需求。

至於任用即將上任的社會處長黃佳婷，市府表示，市府團隊廣徵人才，考量其具備社會政策專業，更兼具審議式民主、青年及弱勢議題的推動經驗。未來持續朝生活、社會福利、產業等方向努力，逐一實現對市民的承諾。