外交部亞東太平洋司司長周民淦表示，斐濟共和國外交部3月24日以節略正式知會我國駐斐濟代表處，自3月15日起恢復該處名稱為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」（Trade Mission of the Republic of China （Taiwan） to the Republic of Fiji）及享有依據1971年《斐濟外交特權及豁免法》的外交特權。外交部對此表示肯定與感謝。

周民淦表示，斐濟前政府迫於中國壓力，於2018年片面將我國駐處更名為「駐斐濟台北商務辦事處」（Taipei Trade Office in Fiji），經政府及駐處人員多年來不斷的努力爭取，加上去年底斐濟大選政黨輪替，由親民主陣營、同享自由人權價值的「人民聯盟黨」（People’s Alliance Party）、「國家聯盟黨」（National Federation Party）及「社會民主自由黨」（SODELPA）合組聯合政府共同執政，新任政府肯定台灣自1971年起在斐濟共和國設立代表機構以來，在農漁業、醫療、教育及人才培育等領域密切交流合作，造福斐濟人民，確具實質貢獻。經內閣會議討論，決議撤銷前政府決定，恢復我國原代表機構名稱「中華民國(台灣)駐斐濟商務代表團」及外交特權。

周民淦表示，外交部肯定並感謝斐濟新政府的決定，強調斐濟係我國在太平洋區域理念相近合作的重要夥伴，兩國政府將在既有合作基礎上，持續穩健交流，深化台斐友好關係，並共同維護印太地區的民主發展、和平穩定與經濟繁榮。

至於中國對此是否有所反應？ 周民淦說，目前還未看到中國反應，但「相信他們會有相當強烈的反應」。

針對爭取代表處正名的斡旋過程，周民淦回應，近年由前任駐斐濟代表黎倩儀與現任代表周進發密切接觸，加上新政府在選舉前是反對黨，一直比較親台灣，選舉後完成政黨輪替，「很自然地恢復我們當初享有的名稱和待遇」。

斐濟自去年底完成16年來首次政黨輪替，由較親西方陣營的卡東尼韋雷 （Ratu Wiliame Katonivere）擔任總統，也停止與中國的警務合作。中華民國與斐濟兩國無官方外交關係，但在1996年相互承認國家地位，也於對方首都互設具大使館功能的代表機構。

至於是否會往建交的方向前進？外交部表示，建交雖然不容易，但不排除任何可能。