高雄路竹高中高二體育班潘幸甄參加「2023IWF世界青少年舉重錦標賽」榮獲抓舉、挺舉與總和3面金牌。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

潘幸甄家境清寒，透過舉重、賺取獎金來貼補家用。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

體壇捷報！高雄路竹高中高二體育班潘幸甄參加「2023IWF世界青少年舉重錦標賽」榮獲抓舉、挺舉與總和3面金牌，潘幸甄以49kg、A級別打破全國青少年組總和163公斤紀錄，成績令人讚嘆。

「2023IWF世界青少年舉重錦標賽」於阿爾巴尼亞舉行，潘幸甄榮獲49公斤級青少年組抓舉73公斤金牌、挺舉90公斤金牌、總和163公斤金牌（破全國紀錄）。

潘幸甄家境清寒，透過舉重、賺取獎金來貼補家用。妹妹潘美金也投入舉重訓練，兩人都屢創金牌佳績。

潘幸甄剛升上高一時，在教練吳萱旻的帶領下奪得全中運第三名，升上高二，潘幸甄在連續2場全國錦標賽中，拿下49級冠軍。潘幸甄也在年初的全國青年盃舉重錦標賽奪冠且打破全國青少年抓舉紀錄，今年2月底，潘幸甄以優異的成績進入左營國家訓練中心。

路竹高中為了照顧選手，成立「體育團隊後援會」，由在地議員黃明太擔任總會長，慈陽科技董事長蔡圖晉擔任總顧問，積極協助學校幫助弱勢體育生。

路竹高中校長盧正川表示，感謝教育局去年11月辦理「高雄市體育班運動選手整合照護合作計畫」簽約，讓選手無後顧之憂，醫院設立運動選手照護中心，有了完善的後勤醫療與陪伴支援，不僅可以幫助選手拿出最好的體能表現，增加奪牌機會，也讓選手有信心面對更高難度的賽事挑戰。