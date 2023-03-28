沙烏地阿拉伯石油巨頭「沙烏地阿美」27日宣布已簽署協議，將以246億元（人民幣，下同）收購大陸榮盛石化10％的股份。此前一天，這家石油巨頭宣布在大陸遼寧省盤錦市設立合資公司，並建設大型煉油化工聯合裝置。路透報導稱，沙烏地阿美的投資突顯沙國與北京日益加深的關係。

27日晚間，榮盛石化公告稱，公司的控股股東浙江榮盛控股集團有限公司與沙烏地阿美的全資子公司AOC簽署了《股分買賣協議》，擬將其所持有的公司股分10.13億股（占公司總股本的10％加一股股分），以24.3元／股的價格轉讓給AOC，對價總額246億元。沙烏地阿美下游業務常務副總裁穆罕默德卡塔尼表示，這一交易展現了該公司對大陸的長期投入和對大陸石化行業基本面的信心。

此前一天，沙烏地阿美聯手北方工業集團、盤錦鑫誠實業集團，計畫在盤錦建設大型煉油化工一體化聯合裝置，成立名為華錦阿美石化有限公司的合資公司，三方持股比例分別為30％、51％和19％。該合資公司包括一座日加工能力為30萬桶的煉油廠和一座年產165萬噸乙烯與200萬噸對二甲苯的化工廠。沙烏地阿美CEO阿明納賽爾表示，該公司希望成為大陸長期能源安全和高品質發展的全面能源和化學品來源。