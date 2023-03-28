清明節（4／5）即將到來，《靈匣網》運勢專欄指出，生肖虎、馬、猴、雞在清明節後運勢將會逐漸好轉，其中生肖虎事業迎來許多機會，人際關係上也得到改善；生肖馬在貴人幫助下，經濟狀況得到緩解；生肖猴需穩定投資不可著急，否則易出錯；生肖雞則是事業獲好表現，只要努力並好好把握，就能升職加薪。

▍生肖虎

生肖虎在清明節後運勢將起飛，在吉祥之星的扶持下，在事業方面迎來許多機會，並且和同事相處上得到改善，有利於團隊之間的工作效率，甚至能賺取豐厚的獎金。

▍生肖馬

生肖馬近期面臨了許多的考驗，使他們備感壓力，而在清明節後在貴的人幫助下可獲得改善，財運方面有明顯的好轉，讓他們經濟狀況得到了緩解，並且有機會能扭轉局勢。

▍生肖猴

生肖猴在清明節後運勢將會好轉，但需謹慎理財、穩定投資，不可過於著急，否則容易出錯。工作方面近期易獲良好表現，如是從是業務的朋友，可談成大合約，進而升職加薪。

▍生肖雞

生肖雞在清明節後運勢將得到改善，在事業方面可獲良好表現，近期可多專研自己的專業項目，只要好好努力把握，機會能降臨在身旁，進而受到老闆器重，讓職位步步高升。