美國田納西州教會學校27日發生槍擊，造成6人死亡，80歲的美國總統拜登當天譴責此事「令人心碎」，不過在批評前，他先開玩笑提自己最愛的冰淇淋，讓外界批評開玩笑開得不是時候。

綜合福斯新聞（Fox News）、美國政治新聞網站「POLITICO」、《紐約郵報》（New York Post）報導，28歲跨性別校友海爾（Audrey Hale）昨（27）日上午到母校私立基督教聖約學校（The Covenant School）掃射，釀成3名9歲學童、3名教職員喪命，她隨後遭警方擊斃。

BREAKING: Outrage after President @JoeBiden said this at the start of his speech while children and adults were massacred in Nashville shooting, "My name is Joe Biden. I’m dr. Jill Biden’s husband. I like ice cream, chocolate chip. I came down because I heard there was chocolate… pic.twitter.com/Wa7nFApjMu — Simon Ateba (@simonateba) March 27, 2023

拜登昨日出席在白宮舉行的一場女性企業家峰會時回應這起事件，不過他先開玩笑談論自己最愛的冰淇淋。

他說：「我的名字是喬．拜登，我是吉兒．拜登博士的丈夫，我吃珍妮冰淇淋（Jeni's Splendid Ice Creams）－巧克力碎片口味，我來這裡是因為我聽說這裡有巧克力碎片冰淇淋。」

Biden after 6 people dead in Nashville shooting of private Christian school:



"I came down because I heard there was chocolate chip ice cream."pic.twitter.com/IS3sRSKW4O — Benny Johnson (@bennyjohnson) March 27, 2023

拜登接續說：「我在樓上有一整個冰箱的冰淇淋，你們以為我在開玩笑？我沒有。」

拜登輕鬆地開場後才正式回應田納西州校園槍擊事件。他說這起事件「令人心碎」，是「家人的最大噩夢」，已經要求國會通過禁止攻擊型武器的法案，「我們必須做更多來阻止槍枝暴力，它正在撕裂我們的社區，撕裂這個國家的靈魂。」

不過拜登輕鬆的開場白已經引爆美國人怒火，《紐約郵報》評論他開玩笑開得「不是時候」，澳洲天空新聞網（Sky News Australia）評論「怪異」，前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）痛批在這種情況下「沒有開玩笑的餘地」。

據悉拜登鍾愛的珍妮冰淇淋昨天也有派代表出席，在談完校園槍擊後，拜登的話題又回到了冰淇淋上頭，「這個房間裡的企業家代表橫跨各行各業，從餐廳到建築、五金行，還有珍妮冰淇淋，順便說一下，它非常棒。」