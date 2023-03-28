美國田納西州教會學校27日發生槍擊，造成6人死亡，80歲的美國總統拜登當天譴責此事「令人心碎」，不過在批評前，他先開玩笑提自己最愛的冰淇淋，讓外界批評開玩笑開得不是時候。
綜合福斯新聞（Fox News）、美國政治新聞網站「POLITICO」、《紐約郵報》（New York Post）報導，28歲跨性別校友海爾（Audrey Hale）昨（27）日上午到母校私立基督教聖約學校（The Covenant School）掃射，釀成3名9歲學童、3名教職員喪命，她隨後遭警方擊斃。
拜登昨日出席在白宮舉行的一場女性企業家峰會時回應這起事件，不過他先開玩笑談論自己最愛的冰淇淋。
他說：「我的名字是喬．拜登，我是吉兒．拜登博士的丈夫，我吃珍妮冰淇淋（Jeni's Splendid Ice Creams）－巧克力碎片口味，我來這裡是因為我聽說這裡有巧克力碎片冰淇淋。」
拜登接續說：「我在樓上有一整個冰箱的冰淇淋，你們以為我在開玩笑？我沒有。」
拜登輕鬆地開場後才正式回應田納西州校園槍擊事件。他說這起事件「令人心碎」，是「家人的最大噩夢」，已經要求國會通過禁止攻擊型武器的法案，「我們必須做更多來阻止槍枝暴力，它正在撕裂我們的社區，撕裂這個國家的靈魂。」
不過拜登輕鬆的開場白已經引爆美國人怒火，《紐約郵報》評論他開玩笑開得「不是時候」，澳洲天空新聞網（Sky News Australia）評論「怪異」，前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）痛批在這種情況下「沒有開玩笑的餘地」。
據悉拜登鍾愛的珍妮冰淇淋昨天也有派代表出席，在談完校園槍擊後，拜登的話題又回到了冰淇淋上頭，「這個房間裡的企業家代表橫跨各行各業，從餐廳到建築、五金行，還有珍妮冰淇淋，順便說一下，它非常棒。」
文章來源：Nashville school shooting: Biden criticized for joking about ice cream in first statement since attack
文章來源：President Joe Biden makes bizarre ice cream joke moments before making first statement on horrific Nashville shooting
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