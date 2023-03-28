影帝梁朝偉榮獲第80屆威尼斯國際電影節終身成就金獅獎，成為史上首位獲此獎的華人演員，除了港府發文祝賀，愛妻劉嘉玲也與有榮焉，轉發喜訊並寫道：「恭喜梁先生，為我的眼光乾杯。」

梁朝偉和劉嘉玲愛情長跑20年，2008年於不丹舉行世紀婚禮，相知相惜超過30年，鶼鰈情深的夫妻情令人稱羨。昨 （27日）梁朝偉一舉成為首位獲得威尼斯終身成就獎的華人演員，謙虛地回應：「意想不到且感到十分榮幸，將獎項與所有共事過的電影工作者們一同慶祝，也將此獎項獻給所有電影工作者。」而劉嘉玲得知老公高興地轉PO新聞，在社群平台發文祝賀：「恭喜梁先生，為我的眼光乾杯。」

劉嘉玲轉發新聞連結，公開恭喜老公梁朝偉。（圖／微博@劉嘉玲）

香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄也發新聞稿表揚：「梁朝偉成為首位華人演員取得此項影壇極高殊榮，令我們非常興奮。他是家傳戶曉的香港演員，在香港電視界出道，繼而晉身影壇並以細膩精湛演技取得不少獎項，更成功進軍國際舞台，數十年來不斷努力追求更高層次的藝術表現，展現香港演員的精神和香港的文化底蘊。他今次獲獎實至名歸，我們衷心祝賀他並為他感到驕傲。」

梁朝偉出道40年，頂著香港金像獎影帝、金馬影帝、坎城影帝光環，被譽為亞洲最成功及最知名的演員之一，過去主演的電影《悲情城市》、《三輪車伕》、《色戒》均榮獲威尼斯金獅獎，這次再獲得終身成就金獅獎，堅強的實力與魅力有目共睹。