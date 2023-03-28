亞德客去年第四季雖有匯損及大陸延後發放補助等因素干擾，去年合併營收仍達260.73億元，締造史上新高，EPS達30.07元，創歷史次高，董事會決議每股配發現金股利人民幣3.05元，折合每股新台幣13.45355元。

3月起，逐漸進入氣動元件市場銷售旺季，亞德客認為，去年第一季雖墊高比較基期，今年第一季仍有機會優於去年同期，只是年增幅會縮小。

法人預期，亞德客第一季合併營收優於去年同期，第二季合併營收年增幅將續擴大，全年合併營收上看300億元，挑戰史上新高。