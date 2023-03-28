天津發布公眾號指出，陳敏爾、天津市長張工近日與李在鎔會面。陳敏爾表示，長期以來，天津與三星保持良好合作關係，李在鎔到訪體現了三星長期立足中國市場、持續拓展在華業務的信心和意願，希望三星深耕天津，在智慧網聯新能源汽車、生物醫藥、石油化工、商貿物流等更多領域與天津開展全方位合作。
李在鎔表示，天津30年來對三星大力支持，三星願進一步深化與天津在科技研發及成果轉化、新能源產業發展等方面的合作，拓寬合作領域。
三星會長李在鎔時隔三年赴大陸考察旗下工廠，近日視訪三星天津廠房MLCC產線等，並與中共中央政治局委員、天津市委書記陳敏爾會面，表示願深化在新能源等領域合作。
天津發布公眾號指出，陳敏爾、天津市長張工近日與李在鎔會面。陳敏爾表示，長期以來，天津與三星保持良好合作關係，李在鎔到訪體現了三星長期立足中國市場、持續拓展在華業務的信心和意願，希望三星深耕天津，在智慧網聯新能源汽車、生物醫藥、石油化工、商貿物流等更多領域與天津開展全方位合作。
李在鎔表示，天津30年來對三星大力支持，三星願進一步深化與天津在科技研發及成果轉化、新能源產業發展等方面的合作，拓寬合作領域。
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