雲林縣身心障礙者約5萬多人，縣府迄今輔導身心障礙團體成立庇護工場8家，是六都以外設置最多的縣市，今年將再新增北港鎮1家從事蔬菜包裝的庇護工場。

全台庇護工場設置最多的是台北市有43家，其次是新北市27家、桃園市17家、高雄市12家、台中市8家、台南市6家。

非六都以外縣市，設置最多的是雲林縣8家，其次為彰化縣7家、嘉義縣5家，嘉義市、屏東縣、新竹縣、宜蘭縣、台東縣都是4家。

雲林縣的8家庇護工場中，2006年在斗六市設立的「圓夢庇護工場」資歷最久，可進用18名身心障礙者，從事清潔用品加工、代工。

其次是設立15年的緣享庇護養花場（虎尾鎮），從事蘭花苗種代工種植與買賣、蘭花組盆買賣；古坑鄉的金健康庇護農場栽種時令蔬菜、水果、花卉；西螺鎮的和拓環保公司以生產口罩為主；古坑鄉的糧莘庇護從事農產品零售批發、農業園藝作物栽培管理；斗六市的可麗兒清潔工坊，聽障朋友們提供清潔服務；四湖鄉旺安庇護工場也提供清潔服務，共進用24人，規模最大；去年在斗六市成立的Happiness咖啡館提供代用咖啡以及販售咖啡及甜點。

勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，去年為提升本縣庇護工場的競爭力開辦行銷課程，協助各工場連結資源網絡，今年斗南年貨大街也補助每家庇護工場行銷費最高20萬元擺攤，增加曝光率。

張世忠表示，勞青處持續推動輔導有意願單位設立庇護工場或農場，也會輔導他們行銷，預計今年會再新增1家從事蔬菜包裝的庇護工場，增加身障者就業機會。