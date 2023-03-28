不過經警方了解，是當地一名視障者手持「白手杖」過馬路而已，不料被網路傳成可疑人士。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

其實這名視障者就住在附近，被警方通知時心裡很受傷，坦言以後不敢穿深色衣服出門了。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

警方強調，民眾若發現可疑人士應先報警，若要提醒民眾也切勿自行加諸過多文字，避免造成誤會，員警在學童上下學期間，都會加強巡邏，共同守護學童安全。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣近日各大補習班、學校臉書、LINE群組瘋傳，秀水鄉疑有「帽T男」尾隨國小女學童事件，不過經警方了解，是當地一名視障者手持「白手杖」過馬路而已，不料被網路傳成可疑人士，其實這名視障者就住在附近，被警方通知時心裡很受傷，坦言以後不敢穿深色衣服出門了。

來自秀水國小家長群組的貼文表示，「重要事情報告： 學務處接到某班導師通知，今天下午有小朋友放學後，疑似出校門就一路被尾隨， 該名嫌犯穿著帽t 遮住頭部逆向尾隨， 家長已報警， 請各班導師轉PO群組， 協助指認嫌犯， 並請家長近日務必親自接送學生上下學」。

而經過警方調查，這名身穿黑衣、黑褲的「帽T男」，是一名視障朋友，並非網傳的可疑人士，當時其手持視障人士專用的白手杖，在住家附近行走，不過因其熟悉附近路況，因此白手杖收折在手上，並未拿出使用，因此被認為是可疑人士。

警方強調，民眾若發現可疑人士應先報警，若要提醒民眾也切勿自行加諸過多文字，避免造成誤會，員警在學童上下學期間，都會加強巡邏，共同守護學童安全。

據了解，「帽T男」從事視障按摩工作，並非全盲，白天還是看得到弱光，得知自己在路上走被當成可疑人士後，心情確實受到影響，當天他自行行走到中山路一家餐館用餐，因為路程平坦，是經常行走路段，因此才將手杖拿在手上，心情受到影響，也說以後不敢穿深色衣服上街了。