普發6千現金即將上路，各家銀行業者也嗅到商機，紛紛祭出優惠方案搶客，但需要注意的是，多數方案適用持有該銀行的實體或虛擬帳戶的民眾，且回饋的金額也以抽獎、紅利點數及回饋金為主，民眾在綁定前都要再三確認，詳讀銀行的遊戲規則，避免誤會。

華南銀行

綁定數位帳戶享優利2.3%活儲及50次跨轉及跨提免手續費，登記華南實體帳戶並綁定台灣Pay享有消費回饋2%，指定商家最高回饋20%，詳情洽官網。

第一銀行

第一銀行結合iLEO數位帳戶數、信用卡流通卡量皆位居公股銀行第一的優勢，推出多重好康優惠，除了有機會把合計百名的超商、藥妝店、餐飲禮券，以及台灣Pay紅利點數帶回家外，最高還能抽中刷卡金/帳戶回饋金10萬元的大獎，相當於6000元的逾16倍。

元大銀行

只要於活動期間選擇「登記入帳至元大銀行帳戶」，或持「元大銀行金融卡至元大銀行ATM領現」，即可抽6,000元刷卡金，總獲獎幸運兒將高達60位，應援加碼金額共達36萬元，霸氣回饋100%。

台新銀行

全台4000多台ATM介面上新增「全民共享普發現金」專屬提領按鍵，除方便民眾快速提領，成為Richart新戶完成指定任務，最高加碼現金回饋1000元，有機會直接放大為7000元，此外還可抽台新Point 6000點（1點等於新台幣1元），與全家、新光三越等優惠。

兆豐銀行

兆豐推出轉轉樂活動，只要4月7 前持有兆豐信用卡或 VISA 金融卡都可以參加轉轉樂，最大獎6000元，其次還有666元、66 元及6元等上萬個獎項，但是還要綁定兆豐銀行 LINE 個人化服務，才能順利領取，抽中的金額在活動期間累積新增一般消費，即可獲得中獎刷卡金。

台北富邦

本人登記入帳、代領抽600元現金，每入帳1次額外獲1次抽獎機會，最高5次抽獎機會，總共1000個名額能獲得現金600元。活動期間新開立富邦「奈米存」數位帳戶享優惠，詳情請洽官網查詢。

中國信託

憑中信ATM領現交易明細表可獲7-ELEVEN門市商品指定優惠券，加碼送OPEN POINT6點，最高送最高總價值6000元優惠大禮包（限中信My Way數位會員領取，每人限領1次，數量有限，送完為止。）

永豐銀行

民眾選擇「登記入帳」至永豐銀行帳戶（含一般帳戶及數位帳戶－大戶DAWHO）並完成入帳者，即有機會獲得小蜜豐「金Bee」最高6萬點等獎項，將現金6000元放大10倍。

國泰銀行

登記入帳用戶在全聯、全家便利商店或萊爾富等指定通路使用CUBE卡消費，並到官網的活動專區登錄成功，就能夠享0.5%小樹點的信用卡加碼回饋，每正卡戶上限200點（1點約可折抵1元帳單），總共10萬名額。

玉山銀行

登記入帳選擇玉山銀行，並到官網專區登錄，就可以參加5/17的年息4.38%美元的優利定存搶購，限額1000美元、限量6000組。

台灣銀行

以台灣銀行新台幣存款帳戶為普發現金匯入帳戶且成功入帳，並完成綁定「台灣Pay」，即有機會抽中台灣Pay紅利點數一萬點(等值新台幣1000元)，活動獎項合計總金額超過等值新台幣30萬。

LINE Bank

選擇「登記入帳」綁定帳戶，就有機會抽iPhone 14 128GB，且替未滿13歲的家人代領一次也可以增加一次抽獎機會，入帳次數越多，抽獎次數越多，而且新戶申辦綁定LINE帳號、快點卡刷卡單筆滿千都能抽。

將來銀行

推出「十倍奉還」活動，透過網銀帳戶領取6000元現金，並在5月底前使用「將將卡」任刷1筆交易，就能參加6萬N點抽獎活動，預計將抽出10位幸運客戶，可將政府紅包放大10倍到6萬元。