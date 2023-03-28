長榮航空今（28）日宣布機上米其林餐點再創新，米其林三星餐廳主廚中村元計、米其林一星餐廳主廚Paul Lee李皞、中餐廚界教父黃清標大師，特別為長榮航空皇璽桂冠艙、桂冠艙、商務艙設計新餐點，全新一季菜色4月1日上線。

長榮航空表示，新季度菜色於台北出發的航班提供，搭乘皇璽桂冠艙、桂冠艙、商務艙，於洛杉磯、紐約及米蘭航線可享用Paul Lee李皞打造的創新義式料理；舊金山、多倫多航線可品嚐黃清標以台灣在地食材元素設計的中式譚府官宴餐點；東京（成田）、大阪、巴黎及慕尼黑航線則可體驗中村元計推出的全新京懷石料理。

主廚李皞新一季創新料理，以義大利傳統燉肉為靈感，推出主菜「義式燉牛肉 紅椒 黑蒜 鯷魚青醬」，長時間燉煮加上8小時湯汁浸泡，賦予牛肉最佳風味。餐前小品帝王蟹茴香蒸蛋、龍蝦茵陳蒿沙拉及松茸伊比利火腿澄清雞湯；調酒可選擇「威尼斯泡泡」及「獨特奈格羅尼」，甜點是法國傳統甜點「歌劇院蛋糕」；機上點心則推出隱藏版招牌餐點「Impromptu主廚特製豬油拌麵」。

黃清標新一季菜單挑選台灣在地特產食材，開胃菜「譚府鮮蝦水果塔塔」是台灣特產芒果搭配鮮蝦；「譚府鹿茸菇燉烏雞湯」選用台灣在地烏骨雞加入紅棗、枸杞及鹿茸菇燜燉；主菜「譚府紅酒煨牛肋拚陽春麵」；甜點則是「譚府紅豆糕佐覆盆子醬」。

中村 元計新一季京懷石料理，前菜八寸以漬櫻花葉包裹不同口味的手毯壽司，4月份主菜「酒蒸春鮭鮮貝 溫野菜」；5月份主菜「牛肉壽喜燒」；另將獨門的白味噌與紅味噌以黃金比例烹製，調配成適合春季飲用的紅白味噌湯。

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