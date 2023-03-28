洪國翔院長表示，社交恐懼症若無接受治療，不僅影響人際關係，也容易併發其他的精神疾病。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

有些人會因為要面對陌生環境或人多的社交場合，而產生極度不安及緊張感，覺得自己的一舉一動都受到別人關注，害怕一不小心出差錯就造成他人的困擾，甚至只是出現在公眾場所都覺得非常恐懼。

大千醫療社團法人南勢醫院院長洪國翔表示，此類症狀是屬於想脫離人際關係的精神疾病「社交恐懼症」，若沒有及時就醫治療，恐影響人際關係，甚至容易出現自殘、菸酒成癮的狀況，因此不可輕忽。

洪國翔說，社交恐懼症的病人會因要面對公眾場合或大眾，出現不同程度的焦慮表現，例如緊張、心跳加快、肌肉顫抖、臉紅，甚至出現嚴重恐慌。

病情一開始大多出現在青少年階段或年輕的成人，如果未接受治療，有超過一半的病人容易合併發生其他精神疾病，包含焦慮症、恐慌症、創傷後壓力症候群、憂鬱症等。為了解決這些焦慮情緒，部分病人容易出現自殘或濫用酒精等情形，影響生命健康。

他表示，社交恐懼症可以透過藥物治療與心理諮商的方式緩解病情，藥物治療可以降低病人的焦慮和不安，緩和過度緊張的情緒，進而降低對社交的恐懼感；心理諮商則是以陪伴和支持鼓勵，來幫助病人慢慢將心中的恐懼因素排除。除此之外，家長應讓孩子適度的獨立，不要過度關心孩子造成他們產生依賴，而不願對外建立關係、融入其中，反而造成社交恐懼症的問題發生。

洪國翔表示，社交恐懼症除了先天因素造成，後天的教育和社會化也影響甚大，因此家人的陪伴及鼓勵，再配合醫師的治療，才能協助病人順利恢復，避免造成更多後遺症。

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