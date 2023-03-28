童醫院與合盈光電今天舉辦智慧醫療大躍進「AI嬰兒照護系統」發表會，現場實際展示並說明「AI嬰兒照護系統」。(陳世宗攝)

童醫院副院長吳肇鑫說，「AI嬰兒照護系統」，能監測嬰兒溢奶或嬰兒口鼻被異物遮蓋，防止嬰兒因口鼻異物造成的意外。(陳世宗攝)

革命性嬰兒健康監測新技術，「AI照護」可偵測溢奶、異物遮蔽。

「AI嬰兒照護系統」成照護嬰兒新利器！國內合盈光電自主研發「AI嬰兒照護系統」，與童綜合醫院共同合作進行產品臨床試驗，由專業醫師針對新生兒生理與行為測試項目；透過量化標準規範驗證確切成效，歷經逾六個月驗證，今天發表具革命性的嬰兒健康監測技術，透過AI嬰兒照護系統，可偵測溢奶、異物遮蔽等，未來將成為照護嬰兒的新利器。

童醫院與合盈光電今天舉辦智慧醫療大躍進 「AI嬰兒照護系統」發表會，現場實際展示並說明「AI嬰兒照護系統」，結合AI運算技術，搭配近場雷達與RGB影像式之「非穿戴、非接觸、遠端與及時」偵測警示模式，專用於監測嬰兒呼吸、心率、體溫與環境溫度、睡眠行為偵測、翻身提醒。

童醫院副院長吳肇鑫說，這次與合盈光電合作的「AI嬰兒照護系統」，進行六個月的產品驗證，在高精密度監測系統協助下，降低新生兒異常意外狀況與節省更多工作項目與時間之效能， ｢輔助提升｣醫護人員照顧嬰兒的服務品質；亦能監測嬰兒溢奶或嬰兒口鼻被異物遮蓋，防止嬰兒因口鼻異物造成之意外。

合盈光電董事長許玄岳表示，此嬰兒照護系統是一大突破，讓父母可以放心，即使不在同一房間，也能夠全天候關注和保護寶貝。該產品還具有高清晰度影片傳輸、雙向通訊、夜視等豐富功能，非常適合年輕的父母使用及應用在相關照護場域如月子服務中心。

許玄岳說，合盈光電自主研發與童綜合醫院進行產品臨床試驗驗證，於童醫院標準新生兒房特定場域，在專業醫師協助下，針對新生兒生理與行為測試項目為指標，以量化標準規範驗證產品於新生兒之行為與體徵紀錄、新生兒偶發性異常行為如異物遮掩口鼻、溢奶、新生兒異常聲響做出警示通知之效能。

童醫院護理長蘇家榆指出，護理師在嬰兒室內難免會有視線上的死角，AI系統可以偵測嬰兒遭棉被、小手帕等異物遮蔽，或少量的溢嗆奶，就會發出警示的聲音，護理人員就可快速前往處理嬰兒狀況。

總院長童敏哲強調，童綜合醫院積極發展智慧醫療項目，與各種產業合作研發創新技術，不僅提供民眾精準且便捷的醫療服務，亦可減輕醫護人力與工作負擔，大幅提升醫療照護品質與效率。