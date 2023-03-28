中國在過去有「世界工廠」之稱號，不過近年有許多分析師看好越南將取而代之，日媒進一步分析，越南的貿易結構高度仰賴中國以及美國，越南從中國買入中間產品，經組裝後將最終產品賣給美國。有學者示警，如果人力成本不斷上升，組裝行業的競爭優勢將在10年內消失。

日經中文網以「越南『出口立國』有死角」為題撰文指出，近年越南國內生產總值（GDP）每年都保持7%左右的增速，雖然全球景氣不佳，但國際貨幣基金組織（IMF）預測越南今年經濟成長率仍達到6.2%，在東南亞國家居首。

報導指出，貿易是拉動越南經濟成長的關鍵，越南海關總署數據顯示，2022年貿易收支實現124億美元的順差。但分析越南的貿易結構會發現一大特點，亦即中國占越南進口的33%，美國占越南出口的30%，報導稱越南的「勝利方程式」是從中國買入中間產品、組裝後再將最終產品賣給美國。

日本專修大學教授池部亮示警，越南政府應擔憂的是，如果人力成本持續上升，組裝行業的競爭優勢將在10年內消失。

報導提到，以美國作為目的地的「太平洋三角」也曾在1980年代出現，當時南韓和台灣從日本進口中間產品，向美國出口最終產品，後來南韓和台灣實現了工業化，發展為中間產品的出口地，半導體產業的發展是成功關鍵；反觀稍晚加入「三角」的馬來西亞和泰國，這兩國的中間產品明顯依賴進口，目前仍未擺脫「中等收入國家陷阱」。