由於消費能力不斷增加，韓國上個月的零售銷售年增8%，共13.1兆韓元，約101億美元，至於去年同期為12.1兆韓元。其中，實體店面的銷售量也年增8%至6.33兆韓元，精品、小孩與體育類商品的成長幅度較明顯。

韓國財政部28日表示，明年財政的比重在國防以及公安方面會編得比較多。同時，也會幫年輕民眾創造更多就業機會。根據目前規劃，韓國2024年國家預算為670兆韓元，約5239.6億美元左右，比今年638.7兆韓元約增4.8%。根據2022至2026財政管理計劃，總支出成長率控制在5%附近，故並未失控。

位於美國中西部的密蘇里州，其內的聖路易斯市於美國時間27日表示，將加入美國多個主要城市的行列，狀告法院現代汽車集團的現代與起亞，都還沒在當地數百萬輛汽車中安裝防盜設備。不過，現代汽車還是漲0.17%，起亞也漲0.79%。

其它個股方面，三星電子漲0.64%，SK海力士漲1.64%，三星生物製藥則跌0.38%。

韓元兌換一美元在1,297.35價位附近，韓元升4.15元。