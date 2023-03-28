RZ 450e為Lexus全新打造之電動車型，動力設定上，RZ以前、後雙馬達布局，可輸出達313匹馬力，而零百加速更僅需5.3秒，再搭配DIRECT4 AWD電子式四輪傳動系統，使RZ在不同道路均能享有最佳抓地力與循跡性。

Lexus向來致力於探索生活驚奇，秉持「Experience Amazing」的品牌主張；因應元宇宙的發展趨勢，Lexus於2023年3月27日周一推出首款品牌NFT，不只結合最具話題性的AI生成技術，更提供豪華賦能內容。「Lexus AI藝術NFT」結合AI藝術創作系統，網友僅需在互動體驗過程中，選擇個人化的答案，即可生成出專屬的AI藝術作品。

網友若上鏈鑄造成NFT，更有機會獲得Lexus限量奢華賦能，如美食饗宴、影廳免費包場、熱血壯遊、美食旅遊活動，甚至還有機會獨家試乘Lexus將於第二季上市的上述全新電動車RZ 450e兩天一夜，目前限量發行的888顆皆已於甫上線即售完，和泰車特別將於2023年3月30日周四中午12:00加開限量名額。