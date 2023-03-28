在營運展望方面，群聯認為最近大陸的供應鏈已經慢慢恢復，且PC、手機和系統廠的庫存水平沒有想像中高，因此，預期PC OEM於第二季復甦，大陸手機也將回升，至於消費產品，因為第一季是傳統淡季，第二季可望出現溫和回升，且下半年將明顯好轉。此外，儘管今年出貨量將不會增長，但NAND Flash價格下滑將刺激儲存容量增加。就供給面而言，NAND Flash原廠因財務損失壓力大，已於去10月開始減產並降低 資本支出，供給面持續改善。整體而言，在需求逐步回升，且減產效應逐步發生下，預期產業供需逐步回穩。

在獲利預估上，法人表示，群聯1、2月累計營收年衰退42.6%，表現低於預期，且宏芯宇對業外收益恐持續有影響，不過3月出售較多低價庫存，存貨跌價損失將減少，故預計首季單季EPS落在1.89元。惟自第二季開始，預期營運將走出谷底，預期Embedded ODM(PC、 手機、Server)出貨開始回升，控制晶片營收維持穩定。此外，隨著NAND Flash產業庫存自第二季開始下降，報價跌幅可望逐步收斂，使得庫存跌價損失對毛利率影響進一步降低。