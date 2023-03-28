好市多販售許多產品，一名網友表示，逛賣場看到98吋大電視，一台要價26萬，不知道誰會買回家？引起熱烈討論，其中有位網友說，他就是砸錢買大電視的人，為了能夠順利扛回家，過程可說是一波三折，因為家裡的門和電梯都太小，根本裝不下這台電視，因此只好拆掉客廳的落地窗，請吊車吊到家裡面來。

一名網友在PTT上分享，好市多販售98吋的超大電視，售價高達26萬元，以這麼大台的電視來說，其實不算是很貴，但買了以後可能會沒有地方放，不知道有沒有人真的買過85吋以上的電視，很好奇到底都是誰在買這麼大的電視？

貼文引起網友討論，「 98吋真的要看家裡的客廳跟牆面大小，我家放85吋就已經是極限了」、「接待所才需要這麼大的電視吧？」、「98吋的電視，大概有9成9的家都進不去」、「要買這台客廳要夠大」、「有些公司會訂，感覺放會議室很好用」。

其中有一位勇者留言坦承，他就是砸錢買大電視的人，但帶回家的路上可以說是一波三折，因為家裡的電梯與大門都太小，這台巨大的電視根本放進不去，最後只能把客廳的落地窗拆掉，然後去約吊車，請吊車把電視從陽台吊進來。