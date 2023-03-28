榮盛石化27日公布，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）以人民幣（下同）246億元入股公司10％股權。由於溢價幅度逼近9成，消息帶動榮盛石化28日開盤漲停鎖死，陸股石油類股受帶動紛紛上揚。