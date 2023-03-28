榮盛石化28日開盤後漲停鎖死，成交值1.95億元。陸股石油石化族群飆漲，華錦股份漲停、恒泰艾普漲逾12％、桐昆股份漲近7％、恒力石化漲近6％。
沙國Aramco以每股價格約24.3元入股榮盛石化，較其27日收盤價12.91元溢價約88％。市場分析，近期沙國Aramco動作反映出中沙能源合作升級，以及該公司投資原油出口通道的長期戰略意圖。
榮盛石化27日公布，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）以人民幣（下同）246億元入股公司10％股權。由於溢價幅度逼近9成，消息帶動榮盛石化28日開盤漲停鎖死，陸股石油類股受帶動紛紛上揚。
榮盛石化28日開盤後漲停鎖死，成交值1.95億元。陸股石油石化族群飆漲，華錦股份漲停、恒泰艾普漲逾12％、桐昆股份漲近7％、恒力石化漲近6％。
沙國Aramco以每股價格約24.3元入股榮盛石化，較其27日收盤價12.91元溢價約88％。市場分析，近期沙國Aramco動作反映出中沙能源合作升級，以及該公司投資原油出口通道的長期戰略意圖。
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