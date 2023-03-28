昨天參與圍捕的桃園農業局專門委員盧紀燁，因抓到狒狒第一時間要求拍照給女兒看，沒發現狒狒中彈流血中，遭各界撻伐。（圖取自市議員余信憲臉書／陳夢茹桃園傳真）

逃亡18日的東非狒狒昨在被追捕過程，不幸被獵槍射殺致死，然而桃園官員第一時間卻「擺拍」狒屍照惹議。未料，今（28）日狒狒遺體被運出時，官員列隊鞠躬致意，又遭質疑作秀。對此，高市議員黃捷怒斥，「未免太噁心」。高市議員黃紹庭也痛心說，整個生態環境及後代的教育，真的是醜陋！

東非狒狒昨落網時，遭獵槍打傷身亡，而官員拿著奄奄一息狒狒照相惹議，桃園市長張善政在臉書回應，有些同仁在過程中沒有以審慎、專業的態度面對，沒有展現出農政機關所應具備的保護動物、尊重生命的素養與價值，市政府責無旁貸，這絕對必須反省與檢討，將依法懲處，確保不會再度發生。

對此，黃捷指出，狒狒逃亡之旅以這樣的結果收場，真令人難過，「我們是文明的國度，如果能重來，希望人類能用更溫柔、慈悲的方式對待任何一條生命。願狒狒安詳離去。」

針對官員今列隊向狒狒鞠躬，黃捷也批，昨天只顧著跟狒狒拍照耽誤送醫還不夠，今天繼續鞠躬擺拍發媒體？未免太噁心，趕快釐清真相和責任比較重要吧！

長期關注動保議題的國民黨高市議員黃紹庭也沉痛說，這就是「尊重生命」？野保、動保人士來說說一下意見；針對野保，他希望能提出更有效的政策來解決更多問題，而不是一昧對立，如此倒楣是誰？整個生態環境及後代的教育，真的是醜陋。