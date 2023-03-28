台東縣長饒慶鈴與台東天后宮董事長林有德，親自到西班牙搭乘媽祖球進行試飛。（台東縣政府提供）

在西班牙製作，由台東縣政府與台東天后宮合資打造的「Q版媽祖球」已經完工，縣長饒慶鈴與台東天后宮董事長林有德，親自到西班牙搭乘進行試飛， 縣府交觀處表示，今年熱氣球嘉年華將自6月30日在鹿野高台舉行60天，屆時Q版媽祖球將全球首次亮相，勢必引爆另一波追球熱潮。

全球唯一的媽祖造型熱氣球，原本去年9月台東天后宮建醮時就要亮相，受疫情影響工程延誤，現已完工，縣長饒慶鈴與台東天后宮董事長林有德，特別飛到西班牙了解製作過程及驗收，同時實際搭乘媽祖球進行飛航測試。

福態的Q版女神媽祖球頭戴珠串鳳冠，一身大紅神衣，手持金色奏板，象徵尊榮與吉祥，慈眉善目及一抹笑容有如母親般的溫暖，祥瑞又討喜。

縣府交觀處表示，「2023台灣國際熱氣球嘉年華」將在6月30日至8月28日於鹿野高台舉行60天，屆時Q版媽祖球將全球首次亮相登場，預計將引爆另一波追球熱潮。

此外，饒慶鈴也在西班牙見證與在地ultramagic Balloons公司與天際航空公司簽署合作備忘錄，將在台東成立亞洲唯一的熱氣球飛行訓練學校分校，為台灣開啟空域遊憩活動的新篇章。

饒慶鈴表示，樂見天際航空成為亞洲區的熱氣球飛行訓練學校，未來民眾考取熱氣球飛行執照不用再遠赴歐美國家，來台東就可以考取。更希望分校的設立，可以為全台灣培育更多熱氣球人才，讓熱氣球產業向下扎根，茁壯台東觀光相關產業。