脫逃多日的東非狒狒於昨日圍捕成功，但隨即傳出因獵槍射擊而致死，今日遺體已送往台北市立動物園檢驗，後續再由農委會家畜衛生試驗所進行解剖。生態單位指出，這次事件反映目前政策對管制特定寵物的疏失與不足，也應針對未來外來入侵種逃逸時訂定一套專責SOP，達到責任的釐清與歸屬。

知名生態教室「蘭陽綠野工作坊」表示，這隻狒狒究竟從哪裡出來依舊眾說紛紜，這反映了目前政策對管制這類特定寵物的疏失與不足，因為在台灣飼養狒狒都需要登記，若政府規定飼養需登記卻未落實強制施打晶片，這樣根本無法達到有效的管理。

工作坊表示，這隻狒狒可以在外生活2周，代表很可能得以適應台灣的環境，這次若沒抓到而使成為外來入侵種成為潛在風險，是否應該要計畫相應的配套措施？畢竟台灣仍然有部份單位飼養一定數量的個體，這類動物的智商又很高，逃家是非常有可能再發生的。

至於爭議最大的狒狒疑似受到槍傷死亡，究竟是不是相關單位委派人員出手？如果是，那什麼時候應該出手？用真槍擊打一隻目前尚未傷害人類的保育類狒狒，是否有違反比例原則的嫌疑？究竟誰有權力下令擊殺狒狒？判斷的標準是什麼？這些都很值得探討。

最後，台灣應制訂一套外來入侵物種相關的專法，一方面能明確定義符合怎樣的條件就算是外來入侵種，而當其逃逸時應有一套專責SOP，才不會讓負責出手的人在後續的程序上承擔不必要或過多的責任。