新黨游智彬宣布參選桃園市中壢區立委。(呂筱蟬攝)

曾參選桃園市中壢區市議員的新黨游智彬，曾因穿著「抄人裝」嘲諷前新竹市長林智堅，也檢舉行政院副院長鄭文燦論文抄襲而爆紅，雖然市議員選戰落選，他今天在在新黨主席吳成典與支持者陪同下，宣布角逐中壢選區立委。他也喊出「人民缺蛋政府缺德」、「要雞蛋不要導彈」的「荷包蛋政見」，並在現場免費發送100顆雞蛋，也說只要兩岸和平發展，人民就能荷包滿滿。

游智彬強調，這一次參選徵詢多位意見領袖，一致認為應該在國家危急存亡的關鍵時刻，知識分子應該挺身而出、當仁不讓。游智彬秉持「六千精神」為民打拚，包括：行遍千山萬水、歷經千錘百鍊、承受千辛萬苦、說過千言萬語、力扛千斤重擔、造福千家萬戶。當99％的落選者關閉服務處、熄燈走人的時候，只有他依然堅守，守護中壢、守護鄉親、守護支持者的心。

游智彬主張世代交棒，資深的有經驗的政壇前輩應該進入內閣為國家承擔更多的責任，也為擘畫國家建設提供更多經驗值。游智彬自認年輕、能戰、會戰、敢戰，進國會為正義而戰、為兩岸和平而戰，因此競選口號為「戰神就位，前進國會」。

游智彬認為，蔡英文時代即將畫下句點，蔡英文的對外政策失衡，民生凋敝，台海危機重重，呼籲中壢市民這一次要擁抱新政治、擁抱新經濟，選擇游智彬，因為我們值得過更好的日子。台灣歷經缺口罩、缺疫苗、缺快篩、缺水、缺電、缺工、缺子、缺蛋的困境，更有亂用公帑、貪贓枉法、網軍側翼肆虐的缺德人士，他自許透過這次參選，將扮演「和平新戰將」的角色。