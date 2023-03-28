分析師認為，一度股價上漲2.67%的金融族群固然表現不錯，但部分短期漲幅已高的股票卻受到獲利了結的賣壓襲擊。同時，日股上漲動能也受到不小壓抑。整體看來，市場還是頗擔憂歐美銀行業者會出現不確定性。

日本各產業中，瑞穗金融漲3.36%，住友金融漲3.02%，三菱日聯金融也漲2.47%。石油探勘業者上漲2.68%，其中油商帝石大漲2.08%。不過，晶片相關族群中，東京威力科創跌0.92%，愛德萬測試跌1.09%，信越化學也跌0.93%。

《日股》日經小黑 東京威力科創逆揚
《期貨》台指期開盤上漲42點 金電續強
Fed升息近尾聲 台股小漲近50點 台積電平盤震盪
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