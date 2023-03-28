分析師認為，一度股價上漲2.67%的金融族群固然表現不錯，但部分短期漲幅已高的股票卻受到獲利了結的賣壓襲擊。同時，日股上漲動能也受到不小壓抑。整體看來，市場還是頗擔憂歐美銀行業者會出現不確定性。
日本各產業中，瑞穗金融漲3.36%，住友金融漲3.02%，三菱日聯金融也漲2.47%。石油探勘業者上漲2.68%，其中油商帝石大漲2.08%。不過，晶片相關族群中，東京威力科創跌0.92%，愛德萬測試跌1.09%，信越化學也跌0.93%。
在銀行類股止跌之下，日股28日也上漲但幅度不大。早盤結束時，日經收27,497.45點，小漲20.58點或0.08%。東證收1,967.76點，漲5.92點或0.3%。
分析師認為，一度股價上漲2.67%的金融族群固然表現不錯，但部分短期漲幅已高的股票卻受到獲利了結的賣壓襲擊。同時，日股上漲動能也受到不小壓抑。整體看來，市場還是頗擔憂歐美銀行業者會出現不確定性。
日本各產業中，瑞穗金融漲3.36%，住友金融漲3.02%，三菱日聯金融也漲2.47%。石油探勘業者上漲2.68%，其中油商帝石大漲2.08%。不過，晶片相關族群中，東京威力科創跌0.92%，愛德萬測試跌1.09%，信越化學也跌0.93%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。