拜登政府高層表示，這項迅速達成的協議將禁止兩國對電動車電池最關鍵的礦物實施雙邊出口限制。這些礦物包括鋰、鎳、鈷、石墨和錳。

該協議的另一個目的是降低美日兩國在此類材料對中國的依賴，將透過雙邊合作，共同打擊「其他國家」在該產業採取的「非市場政策與手段」，也將對兩國關鍵礦物供應鏈中的外國投資進行審查。

拜登政府去年通過旨在應對氣候變遷的《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act），其中也包括開放盟國製造商取得每輛電動車7,500美元的稅負抵免。這項聚焦於關鍵礦物材料的貿易協議，將有利於日本製造商更能享有這項優惠措施。

由於提供給消費者的購車稅負抵免，有一半保留給北美組裝的電動車和電池，造成美國與歐盟、日本和韓國之間的關係變得相當緊張。這些美國的盟友擔心他們的汽車和電池製造商將因此失去競爭力。

另一半稅負抵免的請領資格，則是電動車電池關鍵礦物中至少40%的價值量在美國或與美國簽訂自由貿易協定的國家提煉或加工，或是在北美回收。

美國官員表示，這項協議中有關於促進勞工權利和電池礦物供應鏈回收的條款，兩國都能受惠。

美國財政部料將在本周末確立電動車稅負補貼的採購要求，這是汽車、電池和乾淨能源產業等待已久的指引。

但當被問及這項貿易協定是否會讓採購自日本的電池、零組件和車輛取得稅負抵免的資格時，美國官員表示這取決於財政部的決定。

此外，美國官員透露貿易代表署（USTR）不打算尋求國會批准這項美日礦物貿易協定，因為這項協議屬於該機關在協商特定產業貿易協定的職權。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）發布聲明表示，日本是我們最重要的貿易夥伴之一，這項協議將深化現有的雙邊關係。這是一個值得歡慶的時刻，美國將繼續與我們的盟友及合作夥伴合作以強化關鍵礦物的供應鏈，包括透過《降低通膨法案》。

美日兩國同意每兩年審查一次這項礦物貿易協定，包括將評估是否應終止或修改協議。