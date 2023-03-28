台灣缺蛋嚴重，不但雞蛋價格持續飆漲，鴨蛋也因為面臨短缺，價格已站上歷史高點，蛋商公會日前提到，預計在4月下旬決定是否進一步漲價，恐會對端午應景美食肉粽造成衝擊。台北市議員游淑慧今（28）日在臉書撰文，怒批農委會主委陳吉仲之前曾說雞蛋可以用鴨蛋替代，導致現在不但價格來到歷史新高，清明節過後鴨蛋也將大缺；而根本原因就是陳吉仲無能且不用下台。

游淑慧表示，因餐飲業者與民眾，紛紛用鴨蛋取代雞蛋。農委會強調，雞蛋不足，國產鴨蛋每年外銷幾百個貨櫃，若國內供應不足，蛋類商業同業公會會適當減少外銷。游質疑，農委會憑什麼認為業者一定會減少外銷的量？外銷價格若賣得比較好，哪個業者會選擇轉往國內市場？

游淑慧接著怒轟，「缺雞蛋，缺到鴨蛋也缺？」儘管因為缺雞蛋的關係，帶動鴨蛋的需求量上升，但鴨蛋本來就不能取代雞蛋的功能，陳主委喊話鼓勵人民多吃鴨蛋，引起骨牌效應排擠到原本的市場，現在造成鴨蛋開始缺乏。游指出，為補雞蛋的缺口，蛋類業者預計清明節過後就無法供應生鮮鴨蛋和鴨蛋黃；而蛋黃酥跟鳳梨酥等糕餅業者，感嘆糕餅可能也要缺貨。

對於陳吉仲過去說，「麵食、麵包漲，可以改吃炒飯、飯糰」、「少吃鮭魚救石斑」、「沒雞蛋改吃鴨蛋」。游淑慧直言，根本是各種晉惠帝式發言，且都不需要因無能下台負責。她說：民眾都在應變、求生存，只有陳吉仲的官位永遠不變。