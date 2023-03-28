東非狒狒悲劇收場引譁然，桃園市民進黨團28日怒批桃市府藐視生命、官員冷血作秀，感嘆抓狒戰情室變成「殺狒戰情室」，青農背景專委凌駕動保處專業，打臉市長張善政高喊的「尊重專業」，更諷刺張善政追捕10餘天突顯將帥無能，新竹縣長楊文科看不下去派獵人1天1槍就結束事件，要求張善政說清楚、盧紀燁下台。

「抓狒戰情室變成殺狒戰情室！」民進黨團總召呂林小鳳說，桃園抓捕東非狒狒事件，最終以死亡悲劇收場，令許多國人錯愕，直言狒狒是野生保護動物，市府言行代表桃園怎麼對待生命，遺憾看到張善政在處理動保議題荒誕，追捕過程多頭馬車，誰授權開槍至今仍在推諉卸責，究竟是新竹縣政府還是桃市府聯絡獵人、現場授權開槍射擊狒狒是誰、昨天事件始末、現場指揮官等，要求桃市府說清楚講明白，她也怒斥動保處一早宛若辦告別式般對箱子鞠躬哈腰，再多作秀行為都換不回寶貴生命。

議員彭俊豪說，網路瘋傳資科局專委盧紀燁微笑提著奄奄一息狒狒自拍，還跟圍觀者嘻笑炫耀，漠視職務是為何而來，事後還在臉書發文「緣起緣滅」，讓人心寒，也成桃園恥辱，直指盧紀燁背景是青農，過去與張善政同在花蓮務農而熟識，還在張跟韓搭檔參選2020總統時擔任國政顧問，自始自終都無動保專業，為什麼由專委入宅捕捉？發現受傷的狒狒先合影？資科局機要專委凌駕農業局專業，直接打臉把「尊重專業」掛在嘴邊的張善政。

議員楊家俍則說，市府3月26日組成「抓狒戰情室」出動空拍機、高科技熱顯像儀，再多高科技抵不上一顆子彈，成桃園市政府「全台最廢」象徵，戰情室根本是作秀室，諷刺張善政抓這麼多天都落空，隔壁的楊文科看不下去派獵人一天一槍就結束事件，要求明察誰下令，究竟是農業局長陳冠義授權，還是張善政直接指派？不能迴避現場責任！

議員林志強也說，網路瘋傳的影片看到盧紀燁要求民眾協助合影，動保處一早又在門口對已故狒狒屍體鞠躬，突顯張市府對動保概念付之闕如、持續消費動物、視生命如無物，生命教育蕩然無存，呼籲不要再作秀，具體提出檢討改善事項。

最後4問桃市府：1.農業局人員抵達現場時，已經有一組人馬在現場，請問當時現場指揮官是誰？2.狒狒放入網中時已經沾上血跡，為什麼資科局專門委員盧紀燁非動保專業，動物受傷卻先自拍？3.請問該名開槍獵人，是新竹縣政府委託？或是桃園市農業局委託？誰授權開槍？4.資科局專門委員盧紀燁領導農業局，請張善政市長「尊重專業」是否只是口號？