新北市推動「新北好日子愛心大平台待用餐」，至今已有1501店家響應，新北市長侯友宜今與連鎖餐飲業者簽署合作備忘錄，透過連鎖店家的加入，增加多元且豐富的餐點內容，更讓民眾能就近取餐，不只有便當、自助餐，還有鍋貼、牛肉麵、比薩、日式炸豬排，讓更多弱勢家庭能夠溫飽。

今日簽約儀式，來自板橋的美美自助餐老闆娘楊敏玲也到場分享加入待用餐店家的心得，發放待用餐過程中，除提高店內生意外，也了解自己能運用自己的力量為社會盡一份心力，店內常有獨居長輩或是單親媽媽取餐，很多人其實一個便當要分三餐吃，她們都會多裝一些，希望他們早日度過眼前的難關。

侯友宜表示，受到疫情影響，餐飲店家生意受到影響，加上近年來因通貨膨脹、物價上漲，增加民眾在購買餐食上的經濟負擔，使生活更加辛苦，新北市自2021年起由社福中心等單位發放餐券，民眾可憑餐券兌換100元等值的餐點，希望創造店家與民眾雙贏。

侯友宜說，市府今年與鬍鬚張、八方雲集、三商餐飲及爭鮮公司等連鎖餐飲簽署合作備忘錄，連鎖門市共計372家加入新北市待用餐店家行列，連鎖店家提供的餐點都超過100元的價值，有了這些連鎖餐飲店家的加入，不只是增加民眾取餐的就近性及便利性。

侯友宜說，在萬物齊漲的現在，一份待用餐不只是提供民眾溫飽，也幫助弱勢民眾可以在享用餐食的同時，維持基本生活品質及降低經濟負擔，避免弱勢民眾落入貧窮的循環，亦協助店家繼續維持生計，創造民眾與店家的雙贏。

今年預計使用愛心大平台指定捐款1300萬元做為待用餐，可以讓1300萬人次獲得溫飽，透過連鎖店家的加入，增加多元且豐富的餐點。

這次參與了連鎖餐飲除了便當，旗下還有炸雞、牛肉麵、比薩、日式炸豬排與壽司等品項，有些店家甚至可用1張待用餐券兌換到190元價值的餐點。

新北市社會局表示，新北市的待用餐計畫由善心民眾及企業捐款響應，也持續於eFOOOD平台提供待用餐店家資訊，開辦迄今已有1501家店家響應，新北巿29區皆有店家，逾36萬人次弱勢民眾受惠，新北市期待以待用餐計畫帶動新北市最美好的善循環。